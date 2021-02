Coulogne : le harceleur de Pauline envoyé en prison

Dans la nuit du samedi 6 et dimanche 7 février, l’homme de 31 ans s’était enfui et avait percuter un véhicule de police, devant le domicile de son ex-compagne à Coulogne près de Calais. La jeune femme était sous protection policière après avoir reçu des menaces de morts de son ex-compagnon. IL a été jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer.

Je ne sais pas ce que je fais lorsque je suis sous alcool, je suis le roi des cons »

Il y avait beaucoup de regrets lors de l'audience dans les propos de ce jeune homme de 31 ans au casier judiciaire bien rempli. Mais le 7 février à 1h00 du matin c’est bien lui qui est au volant de la 306 grise et qui fait vrombir le moteur à plusieurs reprises devant le domicile de Pauline à Coulogne. La coulonnoise de 27 ans est sous protection policières pour menaces de morts de son ex-compagnon. Une police qui ne l'empêche pas de s’enfuir lorsqu’il est identifié. Il fonce dans le véhicule des policiers et risque de blesser grièvement un brigadier, ensuite les 4 verres de whisky coca ne l’empêche pas de rentrer chez lui, de s’enfermer et d’insulter les policiers par la fenêtre. A la barre, le prévenu dit une nouvelle fois ne plus se souvenir à cause de l’alcool. La procureure dans sa réquisition ne veut pas l'entendre.

L'alcool n’est pas une défense acceptable, c’est même une situation aggravante

L’homme de 31 ans qui doit encore être jugé pour insultes, intimidations, crevaisons de pneus et feux de voitures subis par compagne a été condamné hier à 15 mois de prison ferme par le tribunal de Boulogne-sur-mer, pour outrages et violences à l’encontre de policiers.