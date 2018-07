Près de 560 clients, pour la plupart des entreprises, sont privés de téléphone et d'internet à Coulounieix-Chamiers en Dordogne. Dans la nuit de lundi à mardi, suite à un acte de vandalisme, un répartiteur a été incendié. Orange prévoit un retour à la normale sous une semaine pour tous les clients.

Coulounieix-Chamiers, France

Ce sont près de 560 clients d'Orange qui sont privés de téléphone et d'internet depuis lundi soir à Coulounieix-Chamiers en Dordogne. Sur la zone. suite à un acte de vandalisme et à l'incendie d'un répartiteur, des dizaines d'entreprises de Créa-vallée ne disposent plus de moyens de communication.

Un incendie volontaire à l'origine de la panne géante

Cela impacte donc plusieurs entreprises et notamment la chambre d'agriculture qui est toujours injoignable ce mercredi matin. Selon Orange, " il s'agit d’un acte de vandalisme dans la nuit du 15 au 16 juillet sur un sous-répartiteur Orange situé au Pont du Cerf à Coulounieix-Chamiers desservant environ 560 clients dont la zone d’activité de Créa-Vallée".

Pas de retour à la normale complet avant une semaine

Les réparations s'annoncent longues, Orange ne prévoit pas de retour à la normale avant une semaine "Le délai prévisionnel de retour à la normale est fixée au mercredi 25 juillet 2018".