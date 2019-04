La police met fin à des courses automobiles illégales à Bourg-lès-Valence

Depuis trois mois, des courses automobiles illégales se tenaient tous les vendredis soirs sur la zone industrielle des Combeaux à Bourg-lès-Valence (Drôme). Une opération conjointe entre police municipale et nationale a permis d'interpeller six participants vendredi dernier, six jeunes Drômois.

Bourg-lès-Valence, France

La zone des Combeaux de Bourg-lès-Valence et sa ligne droite de 600 mètres étaient devenus le terrain de jeu d'amateurs de vitesse et de sensations fortes en voiture. Depuis fin 2018, des voitures s'y rassemblaient tous les vendredis soirs. Il y a eu jusqu'à 80 voitures sur place entre les participants et les spectateurs. Les polices municipale et nationale ont fini par être alertés par des riverains importunés.

Elles ont enquêté, observé les agissements des participants quatre vendredis de suite sur place et via la vidéosurveillance. Jusqu'à intervenir ce vendredi soir vers 22h30.

Les participants à ces courses improvisées se mettaient en danger en montant sur le toit ou dans le coffre des véhicules - Ville de Bourg-lès-Valence

Six hommes ont été interpellés pour grand excès de vitesse. Ils viennent de Montélimar, Nyons, Crest, Allex, Roquemaure ; ils ont tous entre 18 et 21 ans ; tous ont des permis de conduire récents.

Une dizaine de voitures participaient à la course, des dizaines d'autres étaient là en spectateurs - Ville de Bourg-lès-Valence

Ce soir-là, ils roulaient entre 105 et 144 km/h sur cette route limitée à 50 km/h. Leur permis est suspendu pour six mois, leurs voitures confisquées. Deux BMW, deux Saxo VTS, une Golf : des entrées de gamme de voitures sportives. Les six hommes seront convoqués ultérieurement par le tribunal de police.