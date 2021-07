Coup d'arrêt pour le projet Grand Nancy Thermal. Saisi par par trois élus du conseil métropolitain dont Hervé Féron mais aussi un collectif de citoyens nommé "le bien commun", le tribunal administratif de Nancy a décidé ce 9 juillet de résilier le contrat qui lie la Métropole à la société Grand Nancy Thermal Développement, chargée de la conception, de la réalisation et de l'exploitation du centre thermal. Une résiliation qui prendra effet à la fin des travaux ou au plus tard le 11 décembre 2022. Selon la décision du tribunal, une nouvelle procédure de passation de contrat devra être lancée pour l'exploitation du site. Les parties ont deux mois pour faire appel.

Plusieurs irrégularités relevées par le tribunal

Le tribunal a relevé plusieurs irrégularités dans la procédure de conclusion du contrat entre la collectivité et l'entreprise chargée des travaux et de l'exploitation pendant 27 ans. En cause principalement, le versement d'une subvention de 25 millions d'euros à la mise en service du centre thermal, qui n'était pas prévue au lancement des consultations. Selon le tribunal, la Métropole "a méconnu le principe d'interdiction de négociations sur les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation". En modifiant les règles du jeu en cours de route, la Métropole a pu dissuader d'autres candidats de se positionner, selon le tribunal.

Cette décision n'acte pas l'arrêt des travaux immédiat comme le réclamait pourtant le Rapporteur général. Le tribunal estime que la résiliation doit intervenir plus tard "pour tenir compte de l'état d'avancement des travaux et des conséquences disproportionnées qui seraient induites par une résiliation avant leur achèvement".

La Métropole du Grand Nancy n'a pas encore réagi à cette décision de justice. Cela devrait être le cas dans l'après-midi.