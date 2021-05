Coup de balai anti-drogue dans un quartier d'Angoulême

Dans le quartier de la Grande Garenne à Angoulême., entre 9 heures et midi jeudi, une dizaine de policiers nationaux, deux fonctionnaires de la brigade cynophile de Bordeaux, et 5 policiers municipaux sont intervenus rue Colbert et rond-point de la Piscine, deux points de deal bien connus dans le quartier. C'étaient des appartements qui semblaient vides, mais qui en fait étaient squattés par des dealers, qui y commerçaient et cachaient des produits stupéfiants. Les policiers ont saisi 250 grammes de cannabis (herbe et résine), 120 grammes d'héroïne, 180 grammes de cocaïne, et 1440 euros en espèces. L'un des dealers interpellés était hier soir en garde à vue. Les policiers charentais précisent que ce type d'opération aura encore lieu au moins une fois par semaine, pour déstabiliser le trafic et rassurer la population des quartiers.