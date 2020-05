Coup de tête, menaces, outrage... : deux gendarmes blessés lors d'un contrôle en Seine-Maritime

Un banal contrôle de gendarmerie a dégénéré, jeudi 28 mai, à Rives-en-Seine. Il est 22 h 30 lorsqu'une patrouille de gendarmerie contrôle une BMW avec trois personnes à l'intérieur.

Avec plus de 0,8 mg par litre d'air expiré, le conducteur est contrôlé positif à l'alcool. C'est à ce moment-là que le passager situé à l'avant sort de la voiture et s'en prend aux gendarmes. Deux d'entre eux reçoivent des coups, notamment des coups de tête. Cet homme menace et insulte également les militaires. Il est finalement maîtrisé et menotté.

Le Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie est appelé en renfort. Le passager violent est interpellé.

Trois et cinq jours d'ITT

Les deux gendarmes blessés sont conduits au Centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine, à Lillebonne. Trois et cinq jours d'ITT leur sont prescrits par un médecin.