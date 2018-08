Chablis, France

Il y en a pour tous les goûts. D'une vingtaine de kilomètres à une soixantaine, de deux heures de balade à huit heures, soit la journée, avec arrêt pique-nique. Tous les parcours sont parsemés de dégustations, jusqu'à quatre pour ceux qui partent la journée, dans différentes caves de vignerons locaux.

Mais pour les atteindre, il faut pédaler. Enfin, façon de parler. Il n'est pas nécessaire de disposer de jouer les Christopher Froome ou d'avoir les capacités physiques nécessaires pour grimper le Ventoux... Car la balade s'effectue en vélo électrique. Et c'est très cool!

Il suffit de mouliner les jambes, sans trop forcer, pour que votre deux roues vous promène. Un voyage au cœur des vignes, à suivre votre GPS, et en vous arrêtant aux différents points d'intérêts, qui vous sont décrits sur votre road-book.

L'une des haltes de ce groupe de touristes belges, à proximité des premiers crus de Chablis © Radio France - Bruno Blanzat

Le premier arrêt arrive d'ailleurs très vite, deux à trois cent mètres après les premiers coups de pédale. "Ici, ce sont les grands crus de Chablis (...). Ils représentent une centaine d'hectares, et ont été plantés par les moines au XIIè siècle." Pour cette halte, c'est Dominique, le gérant belge de l'E-bike winetours, organisateur de ces virées, qui nous sert de guide. Ensuite, il faudra sortir et lire son road-book. Comme au cœur des premiers crus, ou, un peu plus loin, lors de notre traversée de Poinchy. Nous effectuons ce parcours avec un groupe de touristes belges.

Le principe de ces visites: voir avant de boire (avec modération)...

Le principe de ces visites, est de voir avant de boire (avec modération)... Les cyclistes découvrent ainsi des vignes dont ils vont ensuite déguster le breuvage, lors de différents ravitaillements. Exemple, lors de leur pause à Beines, au domaine Geoffroy. Une fois la béquille de leur deux roues électrique déployée, et après une visite du musée du tir bouchon et ses trois mille et quelques pièces venues du monde entier, ils goûtent au Chablis 1er cru Beauroy. Un vin conçu à base de raisins récoltés à côté du lac de Beines, vers lequel ils sont passés quelques minutes plus tôt. Et ainsi de suite tout au long de la matinée, voir de la journée pour les plus courageux.

Et si vous achetez du vin sur votre trajet, le gérant d'E-bike winetours se propose d'aller chercher vos bouteilles.

Prix des balades en vélo électrique au départ de Chablis: de 18 euros pour 2 heures, jusqu'à 49 euros pour 8 heures (les dégustations, de une à quatre selon le parcours, sont comprises dans le tarif).