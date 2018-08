Auxerre, France

La pancarte aurait probablement dépassé de part et d'autre de la façade de son établissement... Jean-Pierre Saunier aurait pu appeler son restaurant "Le rendez-vous du partage, de la convivialité", tant sa façon de faire, sa manière d'être ne sont pas communes. Des valeurs qui font que sa clientèle touche trois générations. Des valeurs, en voie d'extinction, qui méritent un coup de cœur.

Bien sûr, le bourguignon Jean-Pierre Saunier, 67 ans, natif de Saône et Loire, ancien chef au Maxime, à Auxerre, n'est pas le seul à faire parler son cœur. Mais ils sont de moins en moins nombreux.

Le sexagénaire débouche ainsi, et souvent, une bouteille, au bar de son établissement, pour accueillir ses clients les plus fidèles. "Je ne me suis jamais caché pour trinquer, cela me fait plaisir". Partage, esprit de camaraderie... chez Saunier, c'est sacré.

Jean-Pierre Saunier: "Je ne me suis jamais caché pour trinquer, cela me fait plaisir" © Radio France - Bruno Blanzat

"Au maxime, c'était déjà ainsi révèle le chef. Les vrais clients, pas un n'allait manger sans passer par le bar."

"C'est dans ma nature. J'ai été élevé comme ça: le partage!"

Et pas besoin de se forcer. "Cela ne s'apprend pas ça selon Jean-Pierre Saunier. C'est dans la nature. La façon de communiquer... on nait comme çà."

Ce jour-là, Christian est de passage: "J'ai appelé hier et hop, j'ai un verre d'un excellent blanc qui m'attend. C'est aussi inattendu que rare. Il n'y a guère qu'ici que l'on peut trouver ça" selon lui.

Des valeurs que Jean-Pierre Saunier a hérité de ses parents. "C'est dans ma nature. J'ai été élevé comme ça. On était 4 garçons, mon papa, ma maman, donc six à table. Et il y avait toujours sept couverts de mis, pour celui qui allait passer. Alors, des fois, il restait tout seul le couvert mais _on a été élevé ainsi: le partage!_"

Une tradition que Jean-Pierre Saunier compte faire perdurer. "Tant que je serai là, ca ne disparaitra pas. Je pense qu'il y a des jeunes qui peuvent (faire preuve de ces valeurs), pourquoi pas, il n'y a pas que Saunier qui est capable de faire ça..."

Mais qu'est-ce qui le fait bien.