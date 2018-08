L'auxerrois et le chablisien à l'honneur des coups de cœur de France Bleu Auxerre cette semaine. On débute par un plaisir pour les yeux: la paysage depuis la table d'orientation d'Irancy. Magnifique!

Irancy, France

Le lieu n'a pas été choisi au hasard... On se croirait, l'instant de quelques minutes, dans un autre monde. Perché au lieu dit "Le Poteau", sur les hauteurs d'Irancy, village qui apparait en contre-bas, comme coincé au fond d'un cirque, on profite d'un paysage splendide. Du haut de cette colline demi-circulaire, on se régale d'une vue lointaine sur la vallée, de couleurs qui pètent aux yeux, et d'un silence, d'un calme, qui surprend quand on débarque de la ville.

Welcome sur l'un des plus beaux paysages icaunais!

Christophe, un habitué: "Quand on a des panoramas comme ça, on ne peut que venir profiter du paysage!"

La preuve, Christophe pratique souvent le VTT ou la moto-cross dans le coin. Et, souvent, il déclenche son appareil photo depuis la table d'orientation d'Irancy. "Quand on a des panoramas comme ça, on ne peut que venir profiter du paysage sourit-il." Il faut dire que grâce à cette table d'orientation bien colorée, construite en grès de Puisaye (Moutiers) en 1992, on peut vite repérer et situer la dizaine de bleds visibles aux alentours. "On surplombe Auxerre qui est sur notre droite décrit Christophe. On aussi les petits villages comme Jussy, Irancy, Chitry, que l'on peut voir de l'autre côté. On a une vue lointaine puisque'elle porte à 15 ou 20 kilomètres avec l'antenne radar de Molesmes."

La magnifique table d'orientation d'Irancy, faîte en grès de Puisaye © Radio France - Bruno Blanzat

En grand habitué des lieux, Christophe avoue que "ce sont des vues qui (lui) sont chères. Il y a tout qui va bien. C'est encore plus beau à l'automne quand tous les arbres et les vignes prennent des couleurs orangées. C'est un autre décor et c'est d'autant plus joli se régale l'intéressé. C'est une source, c'est du repos et on oublie nos problèmes."

Pour rejoindre la table d'orientation d'Irancy, qui surplombe la commune viticole et son vignoble, on vous conseille de randonner sur l'un des nombreux chemins, dont le GR 13, qui entourent ce magnifique village.

Au bout de l'effort, cette récompense n'a pas de prix!