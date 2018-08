Deuxième étape de nos coups de coeur dans l'auxerrois et le chablisien. On file faire trempette à deux pas d'Auxerre, dans le rû de Baulche, à Perrigny.

Perrigny, France

Un rû, de quatre à cinq mètres de large, en contre-bas d'un petit pont... Le calme et la tranquillité y sont habituels. D'un côté, des arbres collés les uns aux autres. En face, la plage...

Stany, un habitué: " C'est un endroit agréable, on peut se poser avec les enfants, faire un barbecue, une petite baignade, on est très bien ici"

Bon, il n'y a pas trop de sable par ici, alors, on installe la serviette dans l'herbe en bordure de rû. Stany est un habitué: " c'est un endroit agréable, on peut se poser avec les enfants, faire un barbecue, une petite baignade, on est très bien ici. Je suis heureux d'avoir ça pas loin chez moi (Auxerre). Il y a la fraicheur, l'ombre avec les arbres décrit ce père de famille. Un après-midi ici, c'est très bien!"

Le rû de Baulche à Perrigny: spot idéal pour la famille © Radio France - Bruno Blanzat

Alicia, jeune mère de famille, apprécie de pouvoir amener ses bambins. "Ca leur permet de s'amuser dans l'eau sans risque de noyade car il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a 10 centimètres. C'est tranquille, en pleine forêt, on est en paix. Ca fait quinze ans que je suis là (sur Auxerre) et autant d'années que je connais. Tous les week-ends, quand on peut venir, on vient!"

En famille, entre amis, ou même entre collègues, on aime se poser sous ce pont peu fréquenté, à deux pas d'Auxerre, où des bancs et tables sont installés. Un lieu qui, à une autre période de l'année, est plutôt fréquenté par les pêcheurs... qui y lorgnent la truite.

Sachez que la baignade n'y est pas surveillée.