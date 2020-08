Coup de couteau à Seignosse : les deux agresseurs activement recherchés, l'enquête progresse

Deux hommes sont activement recherchés ce vendredi matin après la violente agression au couteau dont a été victime un Landais de 27 ans mercredi soir vers 22 heures à Seignosse Bourg. Opéré ce jeudi, pour son coup de couteau dans le dos, le Landais de 27 ans a pu parler aux enquêteurs pour la première fois tard ce jeudi soir sur son lit d'hôpital.

Cet audition, plus celle d'un témoin oculaire, permet de pourvoir commencer à reconstituer l'histoire de cette agression d'une grande violence. Mercredi soir donc, la victime avait rendez vous sur un parking de Seignosse bourg, dans un quartier résidentiel récent, isolé, à l'Est du village. Il rejoint deux hommes qu'il connait et qui sont en voiture. Une discussion s'engage au sujet d'un différent entre eux dont le motif ne peut pas encore être révélé par les enquêteurs.

Cependant, quel que soit le motif, les échanges dégénèrent, le Landais de 27 ans est poignardé dans le dos. Il présente aussi de nombreuses plaies au visage. Il s'échappe et trouve refuge dans une maison éclairée, non loin de là, dont les occupants vont appeler les secours. Les deux agresseurs prennent la fuite. L'un d'eux a déjà été identifié par les enquêteurs, c'est à dire qu'ils connaissent son identité. L'identité du second reste pour le moment inconnue.