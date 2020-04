Coup de couteau à Ustaritz : deux hommes mis en examen

Une victime dont le pronostic vital n'est plus engagée et deux hommes mis en examen. Tels sont les derniers éléments dans l'affaire de la tentative de meurtre sur un homme de 30 ans lundi soir à Ustaritz. Les faits se sont déroulés dans la maison familiale et impliquent deux frères et leur demi-frère. C'est ce dernier qui a été grièvement blessé.

Le plus jeune sous le verrous

Touché en plein thorax par un violent coup de couteau, la victime est désormais hors de danger, après avoir été opérée mardi à l’hôpital de Bayonne. Les deux agresseurs présumés ont été présentés au parquet puis devant un juge d'instruction.

Le plus jeune, âgé de 19 ans a été placé en détention provisoire. Il est poursuivi pour tentative de meurtre (il est soupçonné d’être l'auteur du coup de couteau), alors que son frère de 23 ans a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

Dispute familiale

La scène de violence s’est déroulée lundi soir, où vivent trois frères ainsi que leur mère, sous curatelle renforcée. Une soirée où les trois hommes vont boire 40 bières.

Deux des frères vont alors se liguer contre le troisième. Les deux hommes ne préviendront les secours que mardi matin, après 8h, constatant l'état sérieux de leur frère.