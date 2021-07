Coup de couteau au parc Lawrence à Pau : l'agresseur condamné à 18 mois de prison ferme

Samedi 3 juillet, dans la soirée, un homme de 19 ans a attaqué un mineur dans le parc Lawrence à Pau avec un couteau. Il a été condamné ce jeudi à un an et demi de prison ferme et à six mois avec sursis.