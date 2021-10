Coup de couteau dans une altercation entre deux élèves au Lycée Pergaud de Besançon

Un élève en a blessé un autre, avec un couteau, lors d'une altercation dans les couloirs du Lycée Pergaud de Besançon ce vendredi en fin de matinée. L'agresseur a rapidement été interpellé par les policiers. Le pronostic vital de sa victime n'est a priori pas engagé, selon le Rectorat et la Police.

Une altercation entre deux élèves s'est déroulée vers 11h30 ce vendredi, au Lycée Louis Pergaud à Besançon (Doubs), le plus important de l'Académie de Besançon avec plus de 2.000 élèves scolarisés. Dans les couloirs d'un des bâtiments de l'établissement, un des deux lycéens a ensuite assené un coup de couteau dans la cuisse de sa victime, rapidement prise en charge sur place par l'équipe médicale du lycée puis les pompiers. Son pronostic vital n'est a priori pas engagé, selon la police et le Rectorat.

Les cours sont maintenus ce vendredi après-midi au Lycée Pergaud

Vite interpellé par les policiers, l'agresseur est depuis placé en garde à vue au commissariat de Besançon où les enquêteurs l'interrogent pour connaître les raisons de cette agression qui s'est passée devant peu de témoins... En lien avec les médecins scolaires de l'établissement, la mise en place d'une cellule d'aide psychologique n'a finalement pas été retenue, indique le Rectorat qui précise que les cours sont maintenus normalement ce vendredi après-midi pour tous les autres élèves du Lycée Pergaud de Besançon.