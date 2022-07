Coup de couteau mortel en centre-ville d'Amiens : un homme de 25 ans incarcéré

Les faits remontent à la nuit de jeudi à vendredi. Place René Goblet en centre-ville d'Amiens, un jeune homme de 23 ans, sans-domicile fixe, a été mortellement poignardé. Un homme de 25 ans, lui aussi sans-abris, inconnu des services de police et suspecté d'être son agresseur, avait été interpellé, en état d'ivresse, puis placé en garde à vue dans la foulée. Ce dimanche, le parquet d'Amiens indique qu'il a été incarcéré ce samedi et mis en examen pour meurtre et précise que les deux hommes étaient Tunisiens, en situation irrégulière en France.

La victime, âgée de 23 ans, est décédée des suites "d'une blessure par arme blanche, en l'occurrence un unique coup de couteau au niveau du thorax", détaille le parquet. Selon les premiers éléments de l'enquête confiée à la sûreté départementale de la Somme, un différent autour d'un téléphone portable serait à l'origine de cette agression. La victime aurait pris le téléphone du principal suspect et aurait refusé de le lui rendre.