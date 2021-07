Coups de feu à Valence : quatre personnes mises en examen après une tentative d'assassinat

Comment expliquer ces coups de feu tirés au quartier Fontbarlettes de Valence et qui ont visé le gardien de la Maison pour Tous du quartier du Plan ? Dimanche 11 juillet, aux alentours de midi, il se trouve dans sa voiture quand un homme à moto sort une arme à feu, le vise et tire sur lui à plusieurs reprises. Heureusement, le conducteur s'est protégé derrière une portière. Blessé au niveau du thorax et du menton, il a échappé de peu à la mort. Il a dix jours d'ITT.

Ce lundi 12 juillet, une vaste opération policière a lieu à Valence et à Bourg-de-Péage. 80 policiers, accompagnés par une équipe du Raid et une équipe cynophile sont mobilisés. Quatre personnes sont interpellées et placées en garde à vue. Le parquet de la Drôme annonce avoir ouvert une information judiciaire pour tentative d'assassinat, complicité de tentative d'assassinat et association de malfaiteurs.

Une histoire banale de tapage nocturne

À l'origine de cette histoire, une banale dispute sur fond "de tapage nocturne", indique le procureur de Valence Alex Perrin. Les faits ont lieu à proximité d'un commerce du quartier du Plan. La victime et les gérantes de ce commerce - deux sœurs - s'écharpent violemment. Des coups de feu sont tirés en l'air. Les tensions se renforcent au fur et à mesure que les jours passent. C'est huit jours après cette première altercation que la victime de 42 ans a failli être abattue.

Le tireur est un jeune homme de 23 ans, employé de ce commerce. Il a été arrêté ce lundi à Bourg-de-Péage avec la présence du Raid. Il reconnait les faits en garde à vue. L'arme a été achetée quelques jours auparavant. La moto sur laquelle il circulait était volée. Il a été placé en détention provisoire, mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs.

Les deux gérantes, d'une trentaine d'années ainsi que leur mère ont été interpellées à Valence. La plus jeune des gérantes, une femme de 32 ans, est elle aussi placée en détention provisoire. Les deux autres femmes, de 37 ans et de 68 ans sont placées sous contrôle judiciaire. Toutes sont mises en examen pour complicité de tentative d'assassinat et association de malfaiteurs.

Reste encore le frère des gérantes, déjà condamné et incarcéré au centre pénitentiaire de Valence. Il a été entendu ce jeudi 15 juillet par les enquêteurs. Il pourrait avoir agi à distance. Il va être présenté devant la juge d'instruction.