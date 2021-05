Coup de feu apparemment accidentel sur une jeune fille à Alès, l'auteur supposé à préféré prendre la fuite

Un homme âgé d'une vingtaine d'années est actuellement en fuite et fait l'objet d'une fiche de recherche. Il est soupçonné d'avoir - vraisemblablement - accidentellement - fait feu sur une jeune fille au cours d'une fête à Alès (Gard). Grièvement blessée au visage, ses jours ne sont plus en danger.

Une jeune fille de 22 ans a eu beaucoup de chance dans la nuit de vendredi à samedi à Alès (Gard). Avec deux autres jeunes filles, elle participait vraisemblablement à une fête sur le parking d'une moyenne surface quand elle a été atteinte au visage par une balle. Après une première explication assez floue sur les circonstances de ce qui ressemble bien à un accident, les enquêteurs - appelés par les sapeurs pompiers - ont pu identifier l'auteur, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, qui convoqué au commissariat pour s'expliquer a préféré prendre la fuite.

Des explications très confuses à l'origine

Beaucoup de chance. La balle de 7,65 pénètre par la joue droite avant de ressortir par la narine gauche, quelques centimètres au dessus. Mâchoire déformée, hématome au niveau des yeux, mais vivante. Les explications ont été très confuses dans un premier temps. Une voiture qui s'approche avec un individu qui fait feu. Version démentie par l’enquête. Pas d'impact, des traces de poudre, une douille retrouvées dans le véhicule, pas à l’extérieur. Version plus vraisemblable, ils sont 4 dans la voiture, celle blessée à l'arrière et un jeune homme passager avant. "L'alcool, le protoxyde d'azote voire d'autres substances illicites", nous indique-t-on. La fête et la fanfaronnade. Connu pour trafic de stup, il sort une arme et fait feu. L'accident probable. Clairement identifié, il n'est plus là pour s'expliquer. Il a pris la fuite.

Il fait l'objet d'une fiche de recherche nationale

Un fanfaron qui exhibe son arme et tire accidentellement. Le jeune homme identifié et faisant l'objet d'une interdiction de séjour dans le Gard ne s’expliquera pas pour le moment. Il est en fuite. Ses parents avaient assuré qu'il se rendrait à la convocation, la police n'y croyait pas trop. En fuite et assorti d'une fiche de recherche nationale. A l'issue d'une soirée très arrosée, le coup est probablement parti accidentellement. La victime est passée à quelques centimètres d'une issue dramatique, la balle lui a traversé la joue avant de ressortir par la narine gauche. Les explications fournies un peu confuses à l'origine, mais le tir a bien eu lieu dans l'habitacle. La fête aurait pu finir plus mal pour des jeunes filles - plutôt bien sous tout rapport - qui "s'encanaillent avec de très mauvaises fréquentations" indique une source policière.