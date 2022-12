Coup de feu au CHRU Trousseau : 12 ans de prison requis contre l'accusé

"Ce n'est pas le procès de l'adultère et de ses conséquences sur un homme, ne vous trompez pas de combat". Voilà comment l'avocate générale a justifié, devant les six jurés de la cour d'Assises d'Indre-et-Loire, les 12 ans de prison requis à l'encontre d'un père de famille de 45 ans, qui est jugé depuis lundi pour "tentative de meurtre", "violences avec arme", "violences sur concubin" et "usage de stupéfiants".

Celui que nous appelons Bertrand, par souci d'anonymat, s'est introduit armé dans l'hôpital Trousseau de Chambray-lès-Tours , en décembre 2018, pour retrouver sa femme, infirmière de nuit, qui venait de lui révéler une liaison extra-conjugale. Il avait ouvert le feu à une reprise sur deux agents de sécurité et menacé deux manipulateurs radio, avec son pistolet.

"Il est illusoire de croire que le [Bertrand] du 2 décembre 2018 est derrière lui et qu'une autre infidélité ne le mènera pas à de telles extrémités à nouveau, c'est trop tôt pour le dire", estime l'avocate générale, visiblement pas convaincue par les explications de l'accusé, données plus tôt dans la matinée, pour expliquer son geste et sa venue à l'hôpital, ce jour-là, à 5h du matin.

"Quel besoin aviez-vous de tirer dans leur direction ?"

Une première fois évincé des urgences par deux agents de sécurité, après s'en être pris à sa femme pour qu'elle lui donne les clés de la maison, Bertrand assure "être dans un état apocalyptique". Il prend la voiture, sans savoir où aller. "À un moment donné, je m'arrête et je fonds en larmes, déclare-t-il posément dans son box. Je prends mon arme, je me la mets sur la tête et je me dis que c'est fini. Puis je me parle à moi-même et je trouve cette idée géniale de retourner voir ma compagne pour me suicider devant elle." Une façon de "se venger" de sa relation extra-conjugale. "Mais à aucun moment, ce n'est pour la tuer ?", lui demande la présidente de la cour d'Assises. "Non", répond-il.

Lorsqu'il retourne à l'hôpital, il vrille en retrouvant les deux vigiles. Il sort son arme, court vers eux et tire, alors qu'ils sont en train de fuir. "Uniquement pour leur faire peur", promet-il. Ce qui fait tiquer la présidente de la cour d'Assises. "Quel besoin aviez-vous de tirer dans leur direction ? Et pourquoi pas en l'air ? C'est dangereux un tir à hauteur d'homme, surtout dans un hôpital. Et si quelqu'un l'avait prise, cette balle, derrière cette porte ? On ne peut pas savoir si une petite infirmière passe derrière".

L'accusé reconnait à demi-mot "un geste stupide" mais assure avoir la lucidité d'esprit de tirer pour intimider, de mettre la balle à côté des agents et il a cette phrase, qui ne joue pas vraiment en sa faveur. "Une petite infirmière, ce serait passé, le tir a fini à 2,10 mètres de hauteur".

Un homme aux deux visages

Et c'est toute l'ambivalence de cet homme. Un homme capable de montrer une facette "calme, posée et réfléchie", comme le reconnaît l'une des avocates des parties civiles dans sa plaidoirie. Un homme capable d'émettre des "remords". Un homme capable de reconnaître "avoir joué avec la vie des agents de sécurité".

Et en même temps, un homme qui ne supporte pas la contradiction, capable aussi d'avoir des excès de colère, comme lors de ce vif échange avec l'avocate générale, son avocate à lui l'obligeant à lui dire "calme-toi". Un homme qui s'enferme dans "sa vérité" et non "la vérité", comme le rappelle le conseil des parties civiles lorsqu'il réitère à plusieurs reprises que son tir "n'était pas létal". Ou quand il dit à la juge d'instruction, lors de la procédure, ne comprenant pas pourquoi il est poursuivi "pour tentative de meurtre" : "J'ai tué quoi ? Une porte ?"

Outre la peine de prison, le ministère public requiert également une interdiction de détenir une arme pendant 10 ans, un suivi socio-judiciaire pendant trois ans et une injonction de soins. Après la plaidoirie de la défense, la cour d'Assises se retirera pour délibérer. Le verdict est attendu dans la soirée, ce mercredi.