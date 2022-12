Coup de feu au CHRU Trousseau : "Il tire pour tuer", les nombreux témoignages à charge contre l'accusé

À plusieurs reprises, elles se sont effondrées. Les souvenirs de cette nuit d'horreur au CHRU Trousseau de Chambray-lès-Tours, le 2 décembre 2018, sont remontées à la surface pour les cinq parties civiles de ce procès aux Assises d'Indre-et-Loire . Un homme de 45 ans, que nous appelons Bertrand par souci d'anonymat, y est jugé depuis lundi pour "tentative de meurtre", "violences volontaires avec usage ou sous la menace d'un arme" et "violences conjugales". Le 2 décembre 2018, il a fait irruption à l'hôpital pour retrouver sa compagne, infirmière de nuit, qui lui avait révélé deux mois plus tôt son infidélité. Il avait tiré à une reprise sur le bâtiment IRM, en direction d'agents de sécurité.

Celle qui est aujourd'hui son ex-femme est la première à s'avancer à la barre. Elle raconte sa surprise de voir Bertrand débarquer dans son service, à 5h du matin, alors qu'il est censé être en Alsace, pour se ressourcer chez sa sœur. Il est entré par les urgences, en se faisant passer pour le mari d'une patiente hospitalisée en prétextant avoir oublié quelque chose dans sa chambre. Une soignante l'accompagne au deuxième étage.

Menaçant une première fois envers les agents de sécurité

"En le voyant, j'ai une grosse bouffée de stress, raconte son ex-compagne. Il a le regard noir. Il me dit : ''Donne-moi les clés'. Mais je refuse"." Quelques jours plus tôt, elle avait fait changé la serrure de la maison, après avoir déposé une main courante à la gendarmerie, car Bertrand s'était montré violent. "Il explique à mes collègues qui sont à côté de moi que je l'ai trompé, il déballe tout et l'un d'eux appelle la sécurité."

Deux agents arrivent. Le ton monte. Bertrand finit par être évincé des urgences et se montre menaçant à l'égard des deux vigiles. "Il nous dit qu'il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas, qu'on se reverrait", déclarent-ils à la cour d'Assises.

"Je vais vous fumer, bande de bâtards"

Un quart d'heure plus tard, Bertrand revient. Il vient de forcer la barrière avec sa voiture et "klaxonne" en voyant les deux agents de sécurité, en train de fumer une cigarette avec deux manipulateurs radio, devant le bâtiment IRM, à quelques mètres des urgences. "Il gare sa voiture tout près, plonge pour prendre quelque chose à la main et sort avec un pistolet, explique l'un d'eux. Il court vers nous en nous disant : "Je vais vous fumer, bande de bâtards". Puis il pointe son arme sur nous."

Les deux agents parviennent à rentrer dans le sas du bâtiment IRM, les manipulateurs radio, eux, tentent de se cacher derrière un mur quand la détonation arrive. "Un tir à hauteur d'homme", précise l'expert balistique, qui traverse la porte coupe-feu à 1,58 mètres de hauteur. "Il tire pour tuer", déclare, ému, l'un des agents, tandis que son collègue affirme être "passé tout près de la mort".

Des séquelles psychologiques importantes pour les victimes

Sous anxiolytiques depuis quatre ans, ils parlent d'un homme "déterminé". Des propos corroborés par l'un des deux manipulateurs radio, "pris en joue" par l'accusé, juste après son coup de feu. "Il me demande d'ouvrir le sas de l'IRM, en me traitant de fils de pute. Et là, j'attends que le tir arrive, je vois les visages de tous les gens que j'aime, le premier qui vient, c'est celui de mon fils de 9 mois", dit-il avant d'éclater en sanglots, pendant de longues secondes. "Mais il ne tire pas et se dirige vers les urgences", rapporte celui qui dit avoir eu des idées noires par la suite et boire aujourd'hui en cachette. Le signe d'une dépression qu'il n'a toujours pas réussi à soigner complètement. "Ce procès aussi, ça remue pas mal de choses."

Dans sa course pour retrouver sa femme, ce 2 décembre 2018, Bertrand s'en prend à un autre soignant, le menace avec son arme pour qu'il l'amène au deuxième étage. À l'accueil, des employés se réfugient dans une autre pièce et très vite la nouvelle se répand. Un homme armé est entré dans l'hôpital, la rumeur d'un attentat court dans les services.

Sa compagne l'apprend en prenant l’ascenseur pour se rendre aux vestiaires. "Une foule de collègues rentre en disant : 'Il est armé'. Là, je regarde une amie en lui demandant : 'C'est lui ?' Elle me dit oui". Des soignants pensent qu'il vient pour elle et coincent la porte d'entrée avec des casiers métalliques. S'ensuit une longue attente. Un silence lourd s'installe. Entre temps, Bertrand est parti en courant, sans parvenir au deuxième étage, deux minutes seulement après s'être garé. Tout s'est passé rapidement.

"Pour moi, il n'est pas soigné"

La présidente de la cour d'Assises interroge une dernière fois son ex-compagne : "Pensez-vous que cette venue du 2 décembre était anticipée dans sa tête ?" Elle marque un temps. "Je ne sais pas". Puis elle termine son audition en expliquant aux jurés que Bertrand "n'est pas passé à autre chose". Elle prend pour preuve les SMS insultants de lui qu'elle reçoit encore aujourd'hui, bien que le portable lui soit interdit en prison. "Pour moi, il n'est pas soigné".

Un portrait à charge à peine atténué par les témoignages de sa sœur à lui, ses amis d'enfance et ses anciens collègues qui parlent tous "d'un homme calme" mais "qu'il ne faut pas chercher". Après avoir écouté, parfois tête basse, Bertrand aura l'occasion de s'expliquer ce mercredi sur ses intentions, ce 2 décembre 2018, avant les plaidoiries des avocats et le réquisitoire de l'avocate générale. Le verdict est attendu tard dans la soirée. L'accusé encourt 30 ans de prison.