Coup de feu au CHRU Trousseau : l'accusé condamné à cinq ans de prison mais acquitté de "tentative de meurtre"

C'était le nœud du procès, depuis lundi, à la cour d'Assises d'Indre-et-Loire. Stéphane* a-t-il eu l'intention de tuer les deux agents de sécurité de l'hôpital Trousseau de Chambray-lès-Tours, ce 2 décembre 2018, lorsqu'il leur a tiré dessus ? Les jurés ont répondu non, ce mercredi soir. L'accusé n'a donc pas été condamné pour "tentative de meurtre", cela a été requalifié en "violences aggravées sur personnes chargées de mission publique".

Il a, en revanche, été reconnu coupable de "violences sur conjointe", "violences avec arme" et "usage de stupéfiants" et condamné à cinq ans de prison, lui qui en a déjà fait quatre, en détention provisoire. La cour s'est donc montrée plus clémente que l'avocate générale, qui avait requis 12 ans de prison et demandé aux jurés de condamner Stéphane pour "tentative de meurtre".

Interdiction d'entrer en contact avec son ex-femme

Il s'était rendu au CHRU Trousseau dans l'intention "de se suicider" devant sa compagne de l'époque, infirmière de nuit. Elle lui avait révélé deux mois plus tôt avoir eu une liaison extra-conjugale .

Sa peine est assortie d'une interdiction de porter une arme pendant 15 ans, d'une injonction de soins et d'une mesure de suivi socio-judiciaire de 10 ans. Période pendant laquelle il a interdiction de paraître en Indre-et-Loire et d'entrer en contact avec les parties civiles, dont fait partie son ex-femme, avec qui il a trois enfants. S'il manque à ses obligations, Stéphane ira en prison pour trois années supplémentaires. Le parquet et les parties civiles ont 10 jours pour interjeter appel.

*Nous l'avions jusqu'alors appelé Bertrand par souci d'anonymat et dans le respect de la présomption d'innocence