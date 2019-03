Coup de feu au magasin Décathlon de Reims-Cormontreuil

Cormontreuil, France

Une enquête est en cours après l'utilisation d'une arme à feu ce mercredi après-midi dans le magasin de sport installé sur la zone commerciale de Cormontreuil. Selon une information du journal l' UNION et confirmée par le parquet de Reims, un homme a été interpellé juste après. Il a été placé en garde à vue. On ignore tout de son identité et de ses motivations. On sait juste que personne n' a été touché. Il n'y a aucun blessé mais des employées auraient été choquées. Le magasin a été fermé et évacué en fin d'après midi. Personnels et clients ont été priés de quitter les lieux. Le coup de feu aurait été tiré peu avant 17h selon nos confrères de l' UNION. Un périmètre de sécurité a été installé autour du magasin et l'accès au site est interdit.

Le parquet de Reims ne fait pour l'instant aucun commentaire.