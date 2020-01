Après un coup de feu dans le quartier de la Paillade à Montpellier, un homme sera jugé lundi

Montpellier, France

L'homme de 35 ans qui a tiré un coups de feu quartier de la Paillade jeudi après midi à 16 heures sera jugé lundi 6 janvier en comparution immédiate. Il est poursuivi pour violence avec arme et détention illégale d'une arme, en l'occurence un fusil à canon scié retrouvé caché dans un compteur EDF d'un immeuble du quartier. Il venait de sortir de prison et dit avoir été victime lui-même de violence dans le quartier la nuit de la Saint-Sylvestre. Cette nuit là, des coups de feu avaient déjà retenti à la Paillade-Mosson et des impacts de balles ont été retrouvés dans le béton et dans la fenêtre d'un appartement. Ce sont des habitants qui avaient appelé le 17 après avoir entendu le coup de feu.