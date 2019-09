Coups de feu derrière la gare de Poitiers samedi : un homme blessé dans le dos

A l'origine, une banale discussion entre ados, en l’occurrence entre les filles respectives de ces deux familles. Elles ont 14 et 15 ans. L'une d'elle aurait dit du mal de l'autre. Elle s'en plaint à son père. Samedi, celui-ci décide d'en discuter avec l'autre papa. Il l'appelle via son portable et lui annonce son arrivée chez lui, rue Maillochon juste au niveau du parking SNCF.

Deux coups de feu

La voiture est à peine garée que deux coups de feu retentissent. L'une des balles atteint l'arrière de la voiture, la seconde, en fait une cartouche de chevrotine traverse le toit panoramique et atteint au dos le père de famille. Celui-ci qui est accompagné de sa femme repart aussitôt en voiture et prévient la police. Les policiers escortent la victime à l’hôpital et investissent en parallèle le logement d'où sont partis les coups de feu. Mais l'appartement est vide. Ils trouvent en revanche le fusil. Le tireur qui est en fait le frère ainé de l'ado s'est enfui ainsi que toute la famille. Tout ce beau monde est depuis recherché