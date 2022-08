Coup de feu tiré sur le parking d'un supermarché à Rennes : ce que l'on sait

Quelques heures après avoir tiré un coup de feu sur un parking de supermarché à Rennes samedi 30 juillet, l'auteur s'était rendu à la police. Cet homme de 37 ans, habitant de la métropole rennaise, devait être jugé en comparution immédiate ce lundi après-midi, finalement l'audience a été renvoyée au 1er septembre. D'ici le procès, il a été placé sous contrôle judiciaire.

Tout part d'un refus de priorité

À l'origine, un différend entre automobilistes. Le trentenaire vient chercher sa compagne sur le parking du Leclerc du quartier Cleunay quand il coupe la priorité à une conductrice sur le rond-point à l'entrée. Elle l'insulte et part se garer pour se rendre au match du Stade rennais situé à deux pas. Il la suit et stationne à côté d'elle. Le ton monte, des coups sont échangés et des témoins entendent des cris.

Le trentenaire remonte dans sa véhicule, s'apprête à partir. La femme aurait craché dans sa direction, c'est à ce moment qu'il sort un pistolet semi-automatique par la fenêtre et tire. Légèrement blessée, la victime âgée d'une quarantaine d'années affirme avoir été touchée au coude par la balle. À ce stade, l'enquête ne le confirme pas mais la douille a été retrouvée sur place.

Licencié dans un club de tir

Le prévenu pratique régulièrement le tir sportif. Ce jour-là, il avait prévu de se rendre à son club. Lorsqu'il s'est présenté au commissariat, il avait avec lui dans une mallette le semi-automatique qu'il a sorti quelques heures plus tôt. Six autres armes, toutes déclarées ont été saisies à son domicile.

Inconnu des services de police, son casier judiciaire est vierge. Il reconnait avoir sorti son arme sur le parking du supermarché mais assure que le tir n'était pas volontaire. Le mis en cause affirme aussi qu'il pensait que son pistolet n'était pas chargé. Placé sous contrôle judiciaire, la procureure avait requis son placement en détention provisoire dans l'attente de l'audience, évoquant un risque de récidive : "Il a déjà eu la capacité de tirer dans un lieu toujours très fréquenté en pleine journée."

La victime s'est vu prescrire une journée d'ITT (Incapacité temporaire de travail). Elle compte se constituer partie civile.