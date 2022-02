Coup de filet à Belle-Ile-en-Mer : les gendarmes démantèlent un trafic de drogue

Les gendarmes de la brigade de Belle-Île-en-Mer viennent de démanteler un réseau de trafic de drogue. Des revendeurs et des consommateurs ont été identifiés et sont convoqués en justice.

C'est une affaire suivie depuis un an par les gendarmes de la brigade de Belle-Île-en-Mer qui trouve son dénouement. Les militaires viennent de démanteler un réseau local de trafic de stupéfiants, annonce la gendarmerie dans un post sur Facebook ce samedi soir. 17 suspects, neuf consommateurs et huit revendeurs ont été identifiés et auditionnés. Ils sont convoqués devant la justice.

Selon les militaires, l'approvisionnement était géré par un lorientais d’une vingtaine d’année qui effectuait plusieurs trajets entre le continent et Belle-île-en-Mer. Il y vendait la drogue à des revendeurs, qui eux même ensuite l'écoulaient auprès de leurs clients. "Certains revendeurs profitaient de ce trafic pour financer leur consommation personnelle et en tirer de substantiels bénéfices", indique la gendarmerie.

Lors des perquisitions, des armes de catégorie D, des téléphones portables, 260 grammes de résine, 110 d'herbe, mais aussi des pieds de cannabis et quelques grammes de cocaïne ont été saisis. Les enquêteurs ont aussi mis la main sur 8470 euros en liquide.