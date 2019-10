Coup de filet à Poitiers : un groupe de dealers interpellé par la police

Lundi 30 septembre, les policiers du groupe stupéfiants et économies souterraines de la Sûreté Départementale de Poitiers ont interpellé quatre dealers à leur domiciles. La fin d'une enquête de longue haleine.

Les policiers ont trouvé de la drogue et du liquide pendant leur perquisition.

Poitiers, France

Quatre dealers ont été interpellées lundi 30 septembre à leurs domiciles de Poitiers : le chef du réseau, son bras droit, le vendeur ainsi que la « nourrice », implantés aux alentours des Couronneries. Ce sont les policiers du groupe stupéfiants et économies souterraines de la Sûreté Départementale de Poitiers qui sont intervenus. Les quatre personnesont été mises en garde à vue puis présentées ce vendredi au procureur de la République.

Les policiers ont découvert 70 grammes de cocaïne, 46 grammes d'héroïne et 3 000€ en liquide pendant les perquisitions.

Une enquête lancée pendant l'été

L'enquête a démarré début juillet, lorsque les agents reçoivent à l'Hôtel de Police un renseignement anonyme sur un important trafic d'héroïne et de cocaïne aux alentours de l'avenue de l'Europe à Poitiers. Les policiers font le lien avec les plaintes de riverains pour incivilités et nuisances liées au trafic.

Depuis, les policiers de la Sûreté Départementale ont effectué des recherches et des surveillances, notamment en observant les clients qui se succédaient chaque jour. Au total, une soixantaine de clients a été entendue et ont reconnu acheter régulièrement de la drogue à ces dealers depuis plus de neuf mois.