Coup de filet à Valence : la fin de la guerre des gangs entre Fontbarlettes et le Plan ?

Les règlements de compte sur fond de trafic de drogue vont-ils s'arrêter à Valence ? Suite à son coup de filet de lundi matin, la police a bien démantelé une importante équipe basée à Fontbarlettes. Dans un communiqué publié ce jeudi soir, le parquet de Lyon annonce que quatre des personnes interpellées ont été placées en détention provisoire. Six individus sont présentés ce jeudi soir au juge d'instruction et le parquet a aussi demandé qu'ils soient écroués.

L'affaire a débuté avec la découverte d'une impressionnante cache d'armes dans une cave de Fontbarlettes le 22 juin dernier. De nombreuses armes et munitions, dont deux kalachnikovs, ont été trouvées ainsi que de la drogue, dont plus de sept kilos d'héroïne. C'est grâce aux traces de peau et d'ADN sur ces armes et sur le matériel de conditionnement que dix personnes ont été identifiées. Les perquisitions de lundi ont permis de découvrir de l'argent, de la drogue et encore des armes, notamment un pistolet 9mm et un fusil à pompe.

Des armes pour la guerre des clans

Selon le procureur de la République de Lyon, les éléments de l'enquête confirment à ce stade que "ces armes étaient destinées à être utilisées dans le cadre de l'opposition entre le clan du quartier de Fontbarlettes et celui du quartier du Plan". Car il s'agit de trafics mais aussi d'une guerre de quartiers qui a tourné à l'affrontement sanglant au printemps dernier avec quatre meurtres au mois de mai. Les enquêteurs de la police judiciaire travaillent simultanément sur deux tentatives de meurtres en mars et en juillet et sur une séquestration en mai.

Le coup de filet de ce lundi aurait d'ailleurs permis de progresser sur le meurtre du 24 mai, celui de l'homme de 27 ans originaire du Plan découvert dans une station de lavage à Bourg-lès-Valence. Le tueur présumé se trouve-t-il parmi les personnes interpellées ? Le procureur de Lyon reste vague à ce sujet. Mais Nicolas Jacquet affirme que, au cours de ces derniers mois, sept personnes ont été mises en examen dans ces dossiers d'homicides ou tentatives d'homicide en bande organisée.