Saint-Malo, France

Un coup de filet anti-drogue à Saint-Malo. En début de semaine, la police, aidée par les gendarmes, les douanes et la sûreté départementale a démantelé un trafic de stupéfiants. Mardi 28 janvier, une soixantaine de représentants des forces de l'ordre ont été mobilisées. Cette opération a pu être menée après deux mois d'enquête.

Sept personnes interpellées

Huit domiciles ont été perquisitionnés et sept personnes interpellées dont trois mineurs. Les dealeurs présumés avaient investi un immeuble dans le quartier de La-Découverte, renommé "Barbès" par les trafiquants. 100 grammes de résine de cannabis ont été saisies, des balances, de l'argent liquide et six téléphones portables.

"Cette opération vient récompenser un travail minutieux d'enquête et a mis à jour un trafic, qui depuis l'été dernier a porté sur des acquisitions estimées à environs 1,8 kilo de résine de cannabis. De l'herbe ainsi que de la cocaïne étaient également revendus sur ce point de deal," explique la police nationale.