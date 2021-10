Coup de filet anti-drogue et jeux d'argent à Vesoul : onze personnes interpellées

Joli coup de filet des forces de l'ordre ce week-end à Vesoul : onze personnes ont été interpellées dans le cadre d'une vaste opération contre le trafic de produits stupéfiants et l'organisation de jeux d'argent et de hasard illicites dans le quartier du Montmarin et au centre-ville.

120 policiers et gendarmes mobilisés avec l'appui du GIGN et du RAID

Ce vaste coup de filet a mobilisé 120 policiers et gendarmes avec l'appui du RAID et du GIGN, elle s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche matin dans le quartier du Montmarin et au centre ville.

Des stupéfiants et 20.000 euro en espèces

Les forces de l'ordre ont saisi 194 pieds de cannabis, de la résine de cannabis, de la cocaïne et 20.000 euros en liquide. Les onze personnes interpellées ont été placées en garde à vue.