Coup de filet anti-drogue à Lisieux, la police découvre 280.000 € en liquide

Une très grosse somme d'argent liquide a été découverte dans un appartement du quartier de Hauteville à Lisieux cette semaine. Une opération qui a mobilisé un dispositif policier très lourd avec notamment l'appui de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention.

Tout commence par un banal contrôle routier, la police arrête un automobiliste avec sur lui un demi-gramme d’héroïne. Rapidement, les policiers découvrent sa provenance : un appartement du quartier de Hautevillle à Lisieux.

280.000 euros emballés dans du plastique

Les forces de l'ordre décident de surveiller le logement. Les policiers s'installent dans les parties communes de l'immeuble et attendent l'arrivée d'un client pour pouvoir entrer. Ils découvrent alors de la cocaïne, de l’héroïne et du cannabis mais surtout une très grosse somme d'argent en liquide : près de 280.000 euros. De l'argent emballé dans du plastique, ce qui laisse penser à un trafic bien organisé. Le couple de dealers présumé, un homme de 28 ans et une femme de 23 ans, a immédiatement été interpellé.

Le fournisseur arrive le soir même

Le coup de filet anti-drogue ne s’arrête pas là. Les policiers se rendent compte que le fournisseur présumé doit effectuer une livraison le soir-même à Lisieux. Un important dispositif est alors mis en place. La BRI, brigade de recherche et d'intervention, de Rouen est dépêchée sur place ainsi que la BAC de Caen et les gendarmes. Deux hommes seront interpellés dans la soirée. L'un des deux portait sur lui 1 kilo d’héroïne.

Les quatre personnes placées en garde à vue ont depuis été déférées devant le parquet. Elles devraient passer le réveillon en prison.