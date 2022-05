Coup de filet anti-drogue quartier Mistral à Grenoble : trois personnes interpellées et des armes saisies

Trois personnes ont été interpellées et des quantités significatives d'armes et de drogue saisis en début de semaine à Grenoble, quartier Mistral, ainsi qu'à Eybens, autre commune de la métropole. L'enquête avait débutée fin janvier précise le parquet de Grenoble après la découverte "de livraisons de stupéfiants par voie postale". Elle a conduit à l'arrestation d'une jeune femme de 19 ans et de deux hommes de 19 et 24 ans. Dans quatre appartements perquisitionnés les enquêteurs ont découvert près de 25,7 kilos de résine de cannabis et 6,5 kilos d'herbe de cannabis, estampillés "Mistral38".

De la drogue et des armes de guerre

Les policiers ont également mis la main sur des housses de gilets pare-balles portant la même "marque", ainsi que sur quatre fusils d'assauts, un pistolet 9mm,des munitions et des grenades à fragmentation, "mortelles dans un rayon de 20 mètres" indique le parquet de Grenoble. Parmi les découvertes également : des produits de luxe dont une montre Rolex d'une valeur estimée à 15 000 euros. Devant l'importance des saisies et le profil des interpellés l'enquête a été transmise au parquet de la JIRS (juridiction interrégionale) de Lyon.