Coup de filet antidrogue à Brive : jugé en comparution immédiate, le dealer prend trois ans de prison

Cet homme de 19 ans, jugé en comparution immédiate ce vendredi, a été reconnu coupable de l'organisation d'un trafic de stupéfiants dans le quartier de Gaubre. Il a été incarcéré dans la foulée de sa condamnation.

Un jeune homme, qui aura 20 ans en juin prochain, va passer sa première nuit en prison à Tulle ce vendredi. Il a été incarcéré dans la foulée de sa condamnation devant le tribunal correctionnel de Brive, qui l'a jugé en comparution immédiate. Arrêté mardi en début d'après-midi, et après 72 heures de garde à vue, il a été reconnu coupable de trafic de drogue dans le quartier populaire de Gaubre. Il tenait une sorte de drive où il vendait de la résine de cannabis près du commerce "DZ Power".

Trois ans de prison

Lors de son arrestation, mardi en début d'après-midi, la police a retrouvé sur lui 600€ en espèces et plus d'une quarantaine de barrettes de drogue (environ 150g) pour une valeur d'environ 900€. Selon les enquêteurs, qui ont mené quatre surveillances en trois semaines, l'homme aurait écoulé près de huit kilos de drogue par mois pour une valeur de 40.000€. Ce primo délinquant a écopé, ce vendredi, d'une peine de trois ans de prison dont un an ferme et deux ans avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans.