Coup de filet antivax : une personne a été interpellée dans le Finistère

Huit personnes ont été interpellées mardi 18 janvier, deux hommes et six femmes, dans le Finistère, en Moselle, dans le Rhône et en région parisienne, soupçonnés de raids de haine en ligne.

Ces membres du groupe antivaccin "V_V" auraient publié des centaines de messages haineux en quelques heures, visant des politiques lorrains et charentais, mais aussi un chef de service du CHU d'Amiens, tous pro-vaccins contre le covid. Les commentaires apparaissaient en très peu de temps et par dizaines sous des publications d'élus, d'institutions ou sous des articles de presse.

La série d'arrestations a été coordonnée par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Selon l'AFP, les membres du groupe "V_V", avaient accès à des listes de personnes à cibler, ils étaient formés pour employer des termes qui passent au travers des filtres de Facebook.