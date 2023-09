Coup de filet après les émeutes à Évreux : 15 personnes interpellées par la police

La police nationale a interpellé 15 personnes les 27 et 28 septembre 2023 (illustration)

L'opération avait été planifiée depuis plusieurs jours et c'est à leur domicile que 15 personnes âgées de 13 à 48 ans ont été interpellées dans la matinée du mercredi 27 et jeudi 28 septembre dans le cadre des enquêtes liées aux émeutes urbaines du début de l’été. Treize personnes ont été interpellées à Évreux, dans le quartier de La Madeleine, une à Rennes (Ille-et-Vilaine) et une à Caen (Calvados).

Soupçonnés d'avoir pillé, pendant plus de 45 minutes, de l’Intermarché de La Madeleine à Évreux, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, causant un préjudice de 300.000 euros, les émeutiers présumés ont été présentés ce vendredi matin devant le Parquet d’Évreux, en vue d’une comparution devant le tribunal dans l’après-midi.

Près de 70 interpellations dans l'Eure

"Ces nouvelles interpellations s’ajoutent aux 54 interpellations déjà réalisées dans l’Eure depuis les émeutes, par les policiers nationaux et les gendarmes" souligne Simon Babre, le préfet de l'Eure. Nicolas Gavard-Gongallud, adjoint au maire d'Évreux en charge de la sécurité se dit "extrêmement satisfait de cette procédure car aucun quartier d'Évreux n'est une zone de non-droit. Force est restée à la loi" se réjouit l'élu.

D'autres enquêtes sont en cours et "pourront déboucher sur des interpellations dans les prochaines semaines" indique le préfet de l'Eure, qui salue, avec le procureur de la République d’Évreux Rémi Coutin, "la qualité et l’efficacité du travail d’enquête mené par les effectifs".