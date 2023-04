Coup de filet chez les trafiquants de drogue en Charente

Six personnes, bien connues des services de police et de gendarmerie pour trafic de stupéfiants, ont été interpellées ces derniers jours dans le secteur d'Angoulême. Des quantités importantes de produits ont été saisies. Les protagonistes ont été incarcérées. Selon les informations confirmées ce mardi soir par la Procureure de la République d'Angoulême, c'est une procédure commune du groupement de gendarmerie de la Charente et de la section de recherches de Poitiers, qui a permis d'interpeller ces six personnes depuis deux semaines. Trente-et-un kilos de résine de cannabis et 120 grammes de cocaïne ont été saisies par les enquêteurs, ainsi que des armes. Les principaux concernés ont été mis en examen pour cession, transport et trafic de produits stupéfiants. Le dossier a été confié à un juge d'instruction. Des investigations se poursuivent pour faire toute la lumière sur ce dossier.

ⓘ Publicité