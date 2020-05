Coup de filet dans le milieu des "stups" dans la Manche

C'est par un communiqué que la gendarmerie a rendu compte vendredi de l'interpellation dans la semaine de 5 individus impliqués dans un trafic de stupéfiant portant principalement sur l'écoulement d'héroïne dans le secteur de Carentan-les-Marais et dans le Cotentin. L'enquête entamée par la brigade de recherche de Saint-Lô, au mois d'octobre 2019 sous le contrôle du parquet de Coutances, a permis d'identifier un individu à la tête d'un réseau local en lien avec des revendeurs domiciliés dans la périphérie de Rouen.

Interpellation en flagrant délit à Isigny-sur-Mer

Dans la nuit du 24 au 25 mai, le groupement de gendarmerie de la Manche, avec l'appui de l’antenne du GIGN de Tours et du Groupe d’observation et de surveillance de Rouen, a mené une opération qui a permis d’interpeller, lors d’un échange à Isigny-sur-Mer, trois individus dont le principal suspect, et deux hommes qui avaient fait le déplacement depuis la Seine-Maritime. Dès le lendemain matin 6 heures, deux autres interpellations avaient lieu dans la Manche et des perquisitions étaient conduites sur le terrain.

Procès renvoyé après l'été

Dans ce dossier, plus de 12500 € en espèce ont été saisis ainsi que 111 gr de résine de cannabis et 183 gr d’héroïne. En outre, une vingtaine de consommateurs réguliers ont été entendus. Déferrés au parquet à l’issue de leurs gardes à vue, les cinq mis en cause sont passés en comparution immédiate ce vendredi 29 mai. A leur demande, l’audience a été renvoyée.

Ils seront jugés le 11 septembre à 14 heures. Les cinq hommes ont été incarcérés dans l’attente de ce procès.