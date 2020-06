Coup de filet dans les milieux de la drogue en Isère et dans le Rhône : 12 personnes interpellées.

Ce mardi, 125 gendarmes ont mené une grosse opération dans les milieux de la drogue dans l'agglomération grenobloise et dans le Rhône. 12 individus ont été interpellés et placés en garde à vue. La drogue provenait de la région parisienne et lyonnaise. Plus de 34 kilos de stupéfiants ont été saisis.