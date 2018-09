Plusieurs individus ont été interpellés à l'aube jeudi matin sur la commune de Bellefontaine près de Mortain dans le Sud Manche. Un coup de filet mené par la gendarmerie dans le cadre d'une enquête au long court engagée pour retrouver les auteurs de plusieurs cambriolages intervenus depuis la fin de l'année dernière.

Soupçonnés du casse spectaculaire de la poste de Brécey

C'est à 6 heures du matin que les gendarmes ont investi une maison isolée de la commune de Bellefontaine, à proximité de Mortain. A l'intérieur, ils ont procédé à plusieurs interpellations et à une perquisition complète des lieux. Une opération menée après des mois d'enquête pour retrouver les auteurs de plusieurs cambriolages intervenus dans le Sud du département. Des bureaux de tabacs avaient été visités à Virey, Folligny ou encore Villedieu-les-Poêles, comme des bijouteries à Mortain et Saint-Hilaire-du-Harcouet. Et puis on se rappelle le casse spectaculaire de la banque postale de Brécey en janvier dernier : pour accéder au coffre, les auteurs des faits avaient arraché en pleine nuit, le mur de la banque à l'aide d'un engin de chantier volé auparavant dans une entreprise.

Des berlines puissantes saisies

L'enquête de la gendarmerie a permis de remonter jusqu'à la maison de Bellefontaine où le coup de filet a eu lieu. On ne connaît pas précisément le nombre d'individus qui ont été interpellés. On sait en revanche, que les enquêteurs ont procédé à plusieurs saisies, notamment celles de grosses berlines qui auraient pu servir à la bande dans certains de ses raids nocturnes.