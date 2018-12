Coup de filet dans le milieu des gens du voyage à Loudun

Loudun, France

C'est l'épilogue d'une enquête initiée par les policiers de Poitiers en juillet 2017 sur commission rogatoire d'un juge d'instruction. Et à l'arrivée, le placement en garde à vue de quatre personnes : deux à la gendarmerie, deux autres au commissariat.

Trafic de voitures et travail au noir

Il leur est reproché d'avoir notamment trafiqué les compteurs kilométriques de voitures d'occasion pour les rajeunir, et ensuite de les revendre. Lors de l'intervention des forces de l'ordre, une quinzaine de voitures ont été saisies. Mais le trafic, qui durait depuis près d'un an et demi, pourrait concerner des dizaines de voitures.

Une probable mise en examen

Dans cette affaire, il est aussi question de travail au noir. Les quatre suspects devraient être déférés ce vendredi au palais de justice de Poitiers pour une probable mise en examen.