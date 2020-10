Coup de filet des gendarmes dans un camp de clandestins présumés du Golfe de Saint-Tropez

Trois-cents gendarmes sont déployés depuis ce mardi matin 06h00 dans un camp de clandestins présumés situé entre Cogolin et Grimaud. Ce camp est considéré comme un des points de deal les plus importants du Golfe de Saint-Tropez. Une quinzaine d'interpellations a eu lieu.

Après un an d'enquête, les gendarmes du Var ont investi ce mardi matin plusieurs terrains, situés entre Cogolin et Grimaud, et où vivent de nombreux clandestins présumés. 300 gendarmes de la compagnie de Gassin-Saint Tropez, de la Section de recherches de Marseille et de deux escadrons de gendarmes mobiles sont mobilisés depuis l'aube. Une quinzaine de personnes a été interpellée et près de 90 individus, sans domicile fixe, et présents sur 3 terrains de la plaine de Grimaud, ont été contrôlés. Le sous-préfet de Draguignan était sur les lieux.

Trafic de cannabis et de cocaïne

Ce dispositif de gendarmerie vise à démanteler un trafic de résine de cannabis et de cocaïne, considéré comme l'un des plus importants points de deal du Golfe de Saint-Tropez et dénoncé depuis des mois par les riverains. Patrice Camberou, procureur de la République de Draguignan, précise qu'"une quinzaine d’interpellations a eu lieu sur les communes de Cogolin, Grimaud, La Croix-Valmer et de La Garde Freinet." Des perquisitions sont également en cours.

Habitat indigne

Parallèlement à l’enquête judiciaire, les gendarmes ont également expulsé les personnes qui vivaient illégalement sur ces terrains privés. "57 abris de fortune et caravanes ont été retirés ou détruits au cours de la matinée" ajoute le procureur. Les papiers de près de 90 personnes ont également été contrôlés par les services de la Préfecture du Var. La régularité de leur séjour sur le territoire français est en cours de vérification.

