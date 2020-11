Le dealer trahi par son attestation covid

Plus de dix kilogrammes d'herbe et de résine de cannabis retrouvés dans une cave et un appartement de la rue des Hauts de Saint-Claude, lundi 23 novembre, à Besançon. La police a remonté la piste de leurs propriétaires grâce à une attestation de déplacement covid retrouvée sur place.

Plus de dix kilogrammes de stupéfiants (herbes et résine de cannabis) ont été saisis lundi 23 novembre, rue des Hauts de Saint-Claude, à Besançon.

La brigade des stupéfiants de Besançon a retrouvé pas moins de dix kilogrammes de stupéfiants et 24 500 euros en liquide dans une cave et un appartement de la rue des Hauts de Saint-Claude, lundi 23 novembre, à Besançon. Et ils ont réussi à remonter la piste de deux hommes, habitants du quartier, grâce à une attestation de déplacement dérogatoire oubliée au milieu de la drogue...

Les policiers ont remonté la piste du prévenu grâce à une attestation de déplacement covid oubliée avec la drogue

Après avoir reçu des renseignements anonymes, les policiers de Besançon procèdent à une perquisition rue des Hauts de Saint-Claude. Dans une cave, ils découvrent 1,3 kilogrammes d'herbe, 800 grammes de résine de cannabis et 24 500 euros en liquide. Et au milieu de la drogue, une attestation de déplacement dérogatoire, au nom de la grand-mère d'un homme de vingt ans, déjà connu des services de police.

Aussi dans le coup, le voisin avait oublié sa facture EDF au milieu des stupéfiants

En plus de l'attestation, dans une sacoche les policiers de la brigade des stupéfiants trouvent une facture EDF, au nom d'un voisin, habitant un peu plus loin dans la rue. En arrivant dans l'appartement de cet homme de 33 ans, les forces de l'ordre trouvent huit kilogrammes d'herbe et un kilogramme de résine de cannabis.

L'homme de vingt ans et son voisin ont été placés 96 heures en garde à vue. Ils ont reconnus être propriétaires de la drogue. Ils passent en comparution immédiate au tribunal de Besançon en début d'après-midi, vendredi 27 novembre. Le plus jeune, déjà connu des services de police, risque de la prison ferme.