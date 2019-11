Coup de folie d'une trentenaire à Orange sur fond de rivalité amoureuse

Une trentenaire a été interpellée par la police d'Orange (Vaucluse) après avoir menacé une autre femme qu'elle considère comme sa rivale amoureuse, ainsi que sa fille. Elle a tenté de leur foncer dessus et les a menacées au couteau.

Orange, France

Tout est parti d'une crise de jalousie. Une femme de 33 ans est en garde à vue ce mercredi matin au commissariat d'Orange. Elle s'en est violemment pris à une autre femme, qu'elle soupçonne d'avoir eu une relation avec son mari, ainsi qu'à la fille de celle-ci.

Ce mardi après-midi, à leur domicile, la trentenaire a insulté sa rivale, l'a menacée et lui a volé son portable. Au volant de sa voiture, elle a ensuite tenté de l'écraser, ainsi que sa fille de 18 ans. Dans la foulée, elle les a menacées avec un couteau de boucher. La mère et la fille ont alors pris la fuite jusqu'au commissariat. L'agresseur les a suivies et c'est là qu'elle a été interpellée par les policiers. À Orange, cette femme est connue des services de police.