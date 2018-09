Nîmes, France

Le gros orage qui s'est abattu jeudi matin sur Nîmes (Gard) a provoqué une grosse frayeur à la piscine Fenouillet, à Nîmes.

Vers 10h30, la foudre a semble-t-il frappé tout près du bâtiment alors qu'un groupe d'une vingtaine de personnes étaient en train de suivre un cours de natation.

Une douzaine d'entre elles a alors senti comme des picotements. "Certains sur les pieds, d'autres au niveau des bras. Et ensuite comme un engourdissement des membres" témoignent une des nageuses. "C'est comme quand il y a de l’électricité statique" ajoute la jeune femme. Ces personnes ont en fait pris une décharge électrique.

Surveillance cardiaque

Elles se sont donc rendues à la clinique des Franciscaines qui se situe juste à côté où elles ont été prises en charge et ont dû subir notamment un électrocardiogramme. C'est la procédure habituelle dans ce genre de cas car un choc électrique peut provoquer des dysfonctionnements cardiaques et dans les cas les plus graves une crise cardiaque dans les jours qui suivent. Il leur a donc été conseillé de rester vigilantes à tout signe d'engourdissement dans les trois jours qui viennent.

Les services de la ville ont vérifié les infrastructures

A la suite de cet incident, la piscine a été fermée. Les services de la ville ont fait vérifier les installations électriques et il s'est avéré qu'il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Ils en ont donc déduit que c'était bien l'orage et la foudre qui étaient responsables de incident.

La piscine a pu rouvrir au public l'après-midi même après réparation de la toiture qui, elle, a cédé par endroits à cause des fortes pluies.