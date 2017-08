Coup de foudre au camping : 5 blessés légers dans la Drôme

5 personnes dans un camping de Châteauneuf-sur-Isère près de Valence ont été hospitalisées pour des acouphènes ou des pertes de sensibilité

Le phénomène a été très soudain...

Mardi, vers 12 heures 15, la foudre s'est abattue sur le camping " le soleil fruité", établissement accueillant essentiellement des touristes néerlandais ou belges à Châteauneuf-sur-Isère. Il n'y avait pas d'alerte météo et hormis quelques gouttes de pluie, rien ne laissait présager ce phénomène.

Selon les touristes et le directeur du camping, il y a eu une détonation " très forte" suivi d'une décharge sur un poste et un compteur électriques. Le courant a été coupé. Les pompiers appelés sur place ont pris en charge cinq personnes adultes (vacanciers et employés selon la gendarmerie) pour des acouphènes mais aussi des pertes de sensibilité au bout des doigts et des orteils. Des blessures '"légères" pour les services de secours.

Le réseau électrique et téléphonique du camping a souffert mais les dégâts matériels sont un "moindre mal" selon la direction du camping.