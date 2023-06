Coup de frein sur les rodéos sauvages à Plan-de-Campagne

Les traces sont visibles en permanence sur les parkings de la zone commerciale de Plan-de-Campagne. Depuis plus de 20 ans, des rassemblements de passionnés de voitures et de motos ont lieu tous les vendredis soirs sur place. Mais au fil du temps les amoureux de tuning ont laissé la place à d'autres pratiques, beaucoup plus bruyantes, beaucoup plus dangereuses, et interdites.

Les "rassos de Plan" sont devenus le spot le plus prisé des Bouches-du-Rhône pour les amateurs de "drift" (dérapages), de "whelling" (roues arrières) et de "burn" (pratique qui consiste à brûler la gomme des pneus). Chaque vendredi soir, dans un vacarme assourdissant, sous les yeux de centaines de spectateurs, de véritables rodéos ont lieu dans cette zone commerciale désertée par les clients.

3.000 amendes, 10 véhicules confisqués et 70 interpellations

Depuis plusieurs semaines, police, collectivités et commerçants, ont décidé de réagir. Tout d'abord en interdisant l'accès aux amateurs de dérapages grâce à des blocs de béton placés en travers des chaussées les vendredis soirs. Puis en tapant fort sur le plan répressif.

"Ils prennent tous les risques" s'agace la commissaire de police de Vitrolles, Cholé Courtois. "Ils font des roues arrières, des dérapages, pas toujours contrôlés, dans des ronds points, au milieu du public. Ils se filment en direct sur les réseaux sociaux, c'est à celui qui en fera le plus. On est passé plusieurs fois tout près d'un drame".

Depuis le mois d'aout 2022, ce sont 3.000 amendes qui ont été dressées à l'encontre de ces amateurs de sensations fortes. Dix véhicules ont été définitivement confisqués à leurs propriétaires, pour la plupart de grosses cylindrées.

" Il n'y a pas que des jeunes des quartiers nord, on voit aussi des pères de famille " -Chloé Courtois, commissaire de police de Vitrolles

Sur les parkings de Plan-de-Campagne, le vendredi soir, c'est une foule hétéroclite qui se retrouve. "Il n'y a pas de profil type. Il y a trois semaines un père de famille alcoolisé est arrivé sur un quad non homologué de 700cc. Derrière lui il y avait son fils, mineur, lui aussi juché sur un quad. Ils voulaient participer à la fête, faire des figures et se filmer en public."

Rappelons que la loi de 2018 punit les rodéos motorisés d'un an de prison et 15.000 euros d'amende. 70 personnes ont été interpellées en moins d'un an, dont 40 pour ce délit.

Un préjudice important pour les commerçants

Pour les commerçants de la zone de Plan-de-Campagne, il devenait urgent d'agir. "Ces personnes occupent les parkings qui sont des lieux privés. Elles laissent derrière elles des détritus de tous genres, elles cassent des installations, font fuir les clients des restaurants et du cinéma. Il y a des altercations, même la police est prise à partie quand elle intervient" peste le directeur de la zone commerciale, Robert Abela.

Depuis que les commerçants, avec l'aide de la mairie des Pennes-Mirabeau, ont bloqué les accès aux lieux, depuis que la police multiplie les contrôles ce mois de mai, la zone a retrouvé un calme relatif. Les riverains, qui voyaient chaque vendredi soir débarquer des voitures et des motos vrombissantes, ont signalé moins de nuisances sonores ces trois dernières semaines.

Pas question de crier victoire pour autant, les "rassos de Plan" ont montré depuis 20 ans, qu'ils avaient la peau dure.