Coup de gueule du club de foot de Penmarc'h victime de dégradations

Les locaux des Cormorans sportifs ont été vandalisés le week-end dernier. Beaucoup de débris de verre notamment, dans les toilettes et sur une partie du terrain du stade Jos Peron. Le club est désabusé par ce vandalisme.

Les éducateurs des Cormorans sportifs de Penmarc'h ont découvert les dégâts ce samedi matin, une heure avant d'accueillir une quarantaine d'enfants pour un entrainement. Parmi eux, Gwendal Lebascle, le salarié du club : "énormément de bouts de verre, les toilettes près des vestiaires complètement ravagés... On a ressenti de la stupeur. Et puis à quelques personnes on a essayé de tout nettoyer, notamment le verre sur le terrain qui pouvait gêner la séance de la matinée."

Un des auteurs dormait dans la tribune !

En faisant le tour du stade, le vice-président du club découvre, stupéfait, un des jeunes qui a participé aux dégradations. Il dormait... dans la tribune du stade, avec des bouteilles d'alcool près de lui. Une enquête de gendarmerie est en cours.