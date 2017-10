Coup de gueule du maire de Septème-les-Vallons qui réclame plus de policiers dans sa ville

Le maire de Septèmes-les-Vallons réclame un commissariat. Après la fermeture de la gendarmerie en 2011 et le passage en zone police, l'Etat avait promis des moyens de police que le maire attend toujours. Il lance une pétition. Les habitants eux n'en peuvent plus des vols et des agressions.

Septèmes-les-Vallons, commune limitrophe des quartiers Nord de Marseille n'a pas de commissariat. 12 000 habitants et pas de commissariat de police , une situation intenable pour André Molino , le maire de Septemes les Vallons, qui lance un coup de gueule , et une pétition.

Les habitants dénoncent les vols et les agressions

Le maire réclame le retour d'un commissariat de proximité avec 12 policiers et le renforcement des effectifs de police nationale sur sa commune : "Je demande le respect a minima des engagements que l'Etat a pris le 18 fevrier 2011." Malgré la vidéo protection et une équipe de policiers municipaux, les habitants dénoncent des infractions récurrentes , des vols, et des agressions de plus en plus fréquentes.

On est pas en sécurité, j'ai pris un chien pour me défendre. C'est vrai que ça fait peur le soir, même en pleine après-midi ils agressent les gens à la poste.