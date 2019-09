Coup de théâtre au tribunal de Saint Etienne dans le jugement des insultes racistes

Saint-Étienne, France

C’est l’affaire des insultes racistes de l’Etrat qui était jugée hier devant le TGI.

Une jeune femme d’origine kabyle en juin 2018 avait été insultée et frappée devant son enfant par une femme de 65 ans en plein milieu d’un square de la commune

L'audience mardi a bien eu lieu selon la procédure habituelle, le procureur a même réclamé 4 mois de prison avec sursis et 800 euros d'amende pour les violences commises à l'encontre de cette maman et de son petit garcon. Mais au moment de décider de la peine, les juges se sont aperçus qu'il manquait une signature essentielle au bas d'un document ...

Hier devant la barre, la prévenue a bien reconnu la plupart des faits et ses insultes racistes, et le procureur a même requis une peine.

Mais au moment de décider de la condamnation, le tribunal s'est trouvé devant une impossibilité i Au moment de décider si oui ou non la prévenue est coupable et s’il faut la condamner et a quelle peine ? Les magistrats qui se sont retirés, après l’audience, se sont aperçus qu’il manquait une signature au bas de l’ordonnance de renvoi. En conséquence, de quoi les 3 infractions constatées ne peuvent plus être retenues et se retrouvent donc prescrites.

Le plus étonnant, c'est que l'audience s'est tenue très normalement et qu'il a fallu attendre la dernière seconde pour s'apercevoir de la faille.

Maitre Patricia SUID l avocate de la maman et de SOS Racisme surprise par cette décision

C’est un problème de procédure qui a été retenu par le tribunal qui considère que lors du renvoi les notes d’audience n’ont pas été signé par la juridiction. C'est tout à fait inhabituel, on ne s'y attendait pas, surtout que ce sont des infractions qu'on peut poursuivre pendant 6 ans.

Maître Patricia SUID et les membres locaux de SOS racisme étaient pourtant confiants avant l'ouverture du procès © Radio France - Yves Renaud

Grosse déception de la maman agressée qui ne comprend évidemment pas ce bug judiciaire qui la prive de sa reconnaissance de victime et accessoirement de dommages et intérêts .

Déception également pour l’association SOS Racisme qui voulait faire de ce jugement un exemple contre les insultes du racisme ordinaire.

L’avocate des parties civiles, Maître Patricia SUID aussi surprise que ses clients, essaye de trouver un motif de satisfaction dans le fait que l’audience bien eu lieu et que le procureur a réclamé 4 mois de prison avec sursis et 800 euros pour les violences commises avec l’espoir que la prévenue aura bien retenu la leçon.tout en regrettant qu'il n'y ait pas condamnation.

L'avocate ne sait pas encore si elle va trouver une faille juridique pour pouvoir faire appel.

Le tribunal de Saint Etienne ce mardi avait à juger une autre affaire d'insultes, homophobes cette fois, en février dernier à Saint-Étienne devant le café LGBT le B .FOUR.

Le bar LGBT le Be Four © Radio France - Yves Renaud

L'homme qui avait insulté le patron de l'établissement et se clients a été condamné à deux mois de prison avec sursis et 200 euros d'amende.