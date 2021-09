Coup de théâtre dans l’affaire de séquestration à Metz Bellecroix de deux Nancéiennes

Deux jeunes Messins poursuivis pour violences et séquestration sur deux jeunes Nancéiennes en août dernier à Metz ont été condamnés à 2 ans et 9 mois de prison ferme ce lundi malgré un coup de théâtre : l'une des victimes a changé de version et affirmé que tout était faux.

Ce lundi après-midi se tenait le procès de deux jeunes Messins de 23 ans poursuivis pour avoir violenté et séquestré dans une voiture deux jeunes filles de 19 et 17 ans originaires de Nancy le 23 août dernier dans le quartier Bellecroix à Metz. Le tribunal correctionnel de Metz les a condamnés à 2 ans et 9 mois de prison ferme malgré un coup de théâtre en début d'audience : l’une des victimes présumées affirme avoir menti. Un scénario digne d'un revirement à la Dallas : les deux filles devaient comploter contre l’un des deux garçons pour lui soutirer de l’argent à l’issue du procès.

Elle affirme que l'affaire a été montée de toutes pièces

Les avocats font de gros yeux, aucun n’était vraiment au courant de la nouvelle déposition, lue au début de l’audience par le président du tribunal, Sébastien Céribac. La jeune fille est revenue voir la police quelques jours après les faits pour dire que l’affaire avait été montée de toutes pièces. Et qu’il s’agissait en réalité d’accuser l’un des garçons pour obtenir de l’argent de lui après le procès.

Dispute entre les deux filles ?

Appelée à la barre, un peu gênée, la jeune fille, qui est en couple avec l’autre garçon, confirme sa dernière version. Elle explique que les traces de coups que les deux filles présentaient provenaient en réalité d’une dispute entre elles. Car toutes deux sont connues pour être escort girls à Nancy. Celle qui a changé de version ne voulait plus le faire, mais sa copine souhaitait qu’elle continue.

Les prévenus continuent à nier quasiment tout

A l'audience, elle maintient sa version, même si elle se retrouve seule face aux trois autres. Oui dit-elle, elle a été menacée à l’aide d’une kalashnikov, pour monter dans la voiture, et oui, elle a reçu des coups de l’un des garçons. Les prévenus, eux, continuent à nier quasiment tout, comme ils le font depuis le départ. "Il n’y a aucune preuve de séquestration ni d'arme", tempête Me Olivier Rondu, "l’arme n’a jamais été retrouvée", ajoute Me Olivier Hurault.

Magistrats perplexes

Devant ce casse-tête, les magistrats sont plus que perplexes.La représentante du parquet, Jomana Achawi, ne croit pas au revirement, "une version invraisemblable", dit-elle, et requiert respectivement deux et trois ans de prison. Ce sera finalement 2 ans et 9 mois ferme pour une soirée bien compliquée.