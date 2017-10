Coup de théâtre dans l'enquête sur le cambriolage du jardin Saint-Adrien

Le propriétaire du Jardin Saint-Adrien à Servian a été présenté au juge d'instruction ce vendredi dans le cadre du cambriolage mortel de sa propriété le 5 octobre. Daniel Malgouyres déjà mis en examen pour avoir tué un des deux agresseurs est suspecté d'avoir joué un rôle dans le cambriolage.

Le 5 octobre 2017, deux hommes cagoulés et armés avaient fait irruption vers 20 h dans le jardin Saint-Adrien à Servian (Hérault). Ils avaient menacé et frappé le couple Malgouyres . Ils cherchaient un coffre fort.

Daniel Malgouyres, le mari, avait saisi un fusil et abattu l'un des agresseurs. Il a été mis en examen pour homicide volontaire et laissé libre sous contrôle judiciaire.Il plaide l'état de légitime défense

Rebondissement ce vendredi

Le propriétaire du jardin a été à nouveau placé en garde à vue puis présenté au juge d'instruction. On le suspecte désormais d'avoir joué un rôle dans le cambriolage. Le fait nouveau qui conduit à ce coup de théâtre c'est l'arrestation en début de semaine à Perpignan du deuxième agresseur ,celui qui a pris la fuite le soir du drame.

Cet homme est donc interpellé mardi , placé en garde a vue et c'est visiblement lors de cette garde a vue qu'il a dit des choses, peut être mis en cause Daniel Malgouyres ,apporté des éléments montrant qu'il serait impliqué dans le cambriolage de sa propriété. A quel degré ? Dans quel but ?

On en saura sans doute plus a l'issue de la conférence de presse du procureur de la république de Béziers (Hérault) qui se tient ce vendredi à 18h.

Le jardin botanique qui avait rouvert ses portes la semaine dernière est de nouveau fermé ce week-end.